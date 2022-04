हिंदी न्यूज़ गैजेट्स 26 अप्रैल को आएगा Poco का पावरफुल फोन, 64MP कैमरा और दमदार प्रोसेसर के साथ मिलेगी 120W की चार्जिंग

पोको F4 GT 26 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। अफवाह है कि यह फोन रेडमी K50 का रीब्रैंडेड वर्जन है। इस फोन में कंपनी 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ 120 वॉट की चार्जिंग दे सकती है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Fri, 15 Apr 2022 08:55 AM

