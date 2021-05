Poco F3 GT जल्द होगा लॉन्च, कंपनी ने शेयर किया टीजर वीडियो

पोको भारत में अपने नए स्मार्टफोन Poco F3 GT को लॉन्च करने वाला है। कंपनी ने इस दमदार स्मार्टफोन के लॉन्च को ट्विटर पर टीज किया है। कंपनी ने ट्विटर पर जो टीजर वीडियो शेयर किया है, उसे देख कर कहा जा सकता है कि पोको F3 GT एक पावरफुल स्मार्टफोन है। वीडियो के अंत में कंपनी ने फोन के तीसरी तिमाही में लॉन्च होने की जानकारी दी है। इससे माना जा रहा है कि यह इस साल जुलाई से सितंबर के बीच कभी भी मार्केट में एंट्री कर सकता है।

अफवाह है कि यह फोन पिछले महीने चीन में लॉन्च हुए Redmi K40 Game Edition के रीब्रैंडेड वर्जन के तौर पर भारत में लॉन्च होगा। रेडमी K40 गेम एडिशन कंपनी का पहला स्मार्टफोन है, जिसे खासतौर से गेमिंग के लिए डिजाइन किया गया है। माना जा रहा है कि पोको F3 GT भी एक गेमिंग डिवाइस होगा और इसके स्पेसिफिकेशन और फीचर रेडमी K40 गेम एडिशन जैसे हो सकते हैं।

"Locked & loaded, finger on the trigger" The next F is closer than you thought.



Good things come to those who wait, best things to those who never give up! pic.twitter.com/Pu7G6VZgFR