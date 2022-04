7,200 रुपये से कम में ट्रिपल कैमरे वाला फोन, दो दिन चलती है बैटरी, लुक भी बढ़िया

ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर पोको का C31 स्मार्टफोन सिर्फ 7,299 रुपये में बिक रहा है। इस फोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा और 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स मिलते हैं। आइए जानते हैं फोन का ऑफर

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Sun, 17 Apr 2022 04:11 PM

