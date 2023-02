Paytm ऐप में मिल रहा है पूरे 100 रुपये का कैशबैक, यह है पाने का आसान तरीका

ऐप पर पढ़ें

भारत की सबसे लोकप्रिय पेमेंट ऐप्स में शामिल Paytm की ओर से यूजर्स को अक्सर कैशबैक ऑफर्स मिलते रहते हैं। हालांकि, एक बार में पूरे 100 रुपये का कैशबैक पाने का मौका यूजर्स को कम ही मिलता है। पेटीएम ऐप में UPI पेमेंट का विकल्प यूजर्स को लंबे वक्त से मिल रहा है और अब नई UPI Lite सेवा को इसका हिस्सा बनाया गया है। इसके लिए साइन-अप करते हुए बड़ा कैशबैक मिल सकता है।

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की ओर से पिछले साल सितंबर में UPI Lite सेवा लॉन्च की गई थी, जो स्टैंडर्ड UPI का ही छोटा वर्जन है। लंबे वक्त से BHIM ऐप में मिल रही इस सुविधा को अब पेटीएम ने अपने प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनाया है। इसका इस्तेमाल करने वालों को कंपनी बड़ा कैशबैक भी दे रही है। 200 रुपये तक के लेनदेन के लिए UPI Lite को बेहतर विकल्प बताया जा रहा है।

PayTm UPI Lite को 9 बैंक्स का सपोर्ट

पेटीएम ऐप में दिए गए नए विकल्प के साथ यूजर के बैंक अकाउंट में सिंगल एंट्री की जाती है, जिससे बैंक स्टेटमेंट्स में हर छोटा लेनदेन शामिल नहीं होता। इस सेवा का सपोर्ट 9 बैंक्स- केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से मिल रहा है। पेटीएम का दावा है कि इसकी मदद से किए गए भुगतान फेल नहीं होंगे और आसानी से प्रोसेस किए जाएंगे।

ऐसे सेटअप करें PayTm UPI Lite सुविधा

1. सबसे पहले आपको पेटीएम ऐप लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट और फिर ओपेन करनी होगी।

2. अब होम पेज पर दिख रहे 'UPI Lite: Set up now' विकल्प पर टैप करना होगा।

3. आप वह बैंक अकाउंट चुन पाएंगे, जिसे UPI Lite सेवा के साथ लिंक करना है। अब सामने दिख रहे 'Proceed to Setup UPI Lite' बटन पर टैप करना होगा।

4. यहां से आप UPI Lite में पैसे ऐड कर पाएंगे और 1 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक ऐड किए जा सकेंगे।

5. एक बार पैसे ऐड करने के बाद आप भुगतान शुरू कर पाएंगे।

ऐसे मिलेगा 100 रुपये के कैशबैक का फायदा

ऊपर बताए गए स्टेप्स फॉलो करते हुए PayTm UPI Lite सेटअप करना होगा और पैसे ऐड करते वक्त आपको कम से कम 1000 रुपये ऐड करने होंगे। इस सेवा के लिए साइन-अप करने के बाद सबसे पहली बार 1,000 रुपये ऐड करने वालों को पेटीएम की ओर से 100 रुपये का बड़ा कैशबैक दिया जा रहा है।