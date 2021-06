ओप्पो ने बेचे F सीरीज के 1 करोड़ से ज्यादा फोन, अब कंपनी दे रही डिस्काउंट और कैशबैक

ओप्पो (Oppo) की एक स्मार्टफोन सीरीज ने बिक्री के मामले में जबर्दस्त प्रदर्शन किया है। यह ओप्पो की F Series है। ओप्पो इंडिया ने बताया है कि कंपनी ने अपनी Oppo F सीरीज के 1 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन्स बेचे हैं। इसके अलावा, कंपनी Oppo F19 सीरीज को 2 नए कलर वेरियंट्स में लेकर आई है। साथ ही, कंपनी कुछ बेहतरीन ऑफर्स भी लेकर आई है। Oppo F19 स्मार्टफोन नए स्पेस सिल्वर कलर ऑप्शन में आया है। इसी तरह, Oppo F19 Pro स्मार्टफोन फैन्टैस्टिक पर्पल कलर ऑप्शन में आया है।



Oppo F19 स्मार्टफोन पर 1,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट

Oppo F19 स्मार्टफोन पर कंपनी 1,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दे रही है। यह ऑफर 16 जून से 30 जून तक के लिए है। इस पीरियड के दौरान मौजूदा ओप्पो कस्टमर्स किसी भी Oppo F19 Series फोन खरीदने पर डबल प्रोटेक्शन ऑफर हासिल कर सकते हैं। डबल प्रोटेक्शन ऑफर में 365 दिन की वन-टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट स्कीम और एडिशनल 180 दिन का वॉरंटी प्लान है। कस्टमर्स इनमें से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं।



We are now officially a 10 Million big F-series Family! 🥳

It's a milestone we couldn't have achieved without you. To each one of you out there - thank you.

We cannot begin to tell you how grateful, humbled and excited we are.#OPPOFSeries#10MillionStories pic.twitter.com/nMJokEMkup