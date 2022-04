हिंदी न्यूज़ गैजेट्स 8GB RAM के साथ आ रहा है ओप्पो रेनो 7 सीरीज का सस्ता फोन, बस इतनी होगी कीमत

ओप्पो जल्द ही यूरोप में रेनो 7 सीरीज डिवाइस लॉन्च करेगी। यह एक मिड-बजट 5G डिवाइस होगा जिसका नाम Oppo Reno7 Lite 5G है। इस बीच, कंपनी भारत में F21 Pro सीरीज को लॉन्च करने की भी तैयारी कर रही है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Sat, 02 Apr 2022 06:06 PM

