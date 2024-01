DSLR की टक्कर के कैमरा वाले Oppo फोन पर ऑफर, पहली सेल में 4000 रुपये का कैशबैक

ऐप पर पढ़ें

चाइनीज टेक कंपनी Oppo की ओर से बीते दिनों भारतीय मार्केट में पावरफुल कैमरा वाला Oppo Reno 11 लाइनअप लॉन्च किया गया है। नए लाइनअप में Oppo Reno 11 और Oppo Reno 11 Pro दो स्मार्टफोन्स शामिल हैं। इस सीरीज के प्रो मॉडल की सेल 18 जनवरी से शुरू हो रही है। मजे की बात यह है कि पहली सेल में ही इसपर बड़ी छूट मिलेगी।

Oppo Reno 11 Pro 5G को ग्राहक भारत में 18 जनवरी से लोकप्रिय ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart के अलावा ओप्पो के ई-स्टोर और ऑफलाइन रीटेल आउटलेट्स से खरीद सकते हैं। स्मार्टफोन में पावरफुल ट्रिपल कैमरा सेटअप Pro Mode सपोर्ट के साथ मिलता है। इस मोड में यूजर्स को ISO, शटर स्पीड, एक्सपोजर वैल्यू, वाइट बैलेंस और फोकस जैसे कैमरा फंक्शंस पर मैन्युअल कंट्रोल मिल जाता है।

DSLR कैमरा यूजर्स की हालत खराब, Oppo लाया HyperTone कैमरा वाला दुनिया का पहला फोन

डिस्काउंट पर खरीदें Reno 11 Pro 5G

ग्राहकों के लिए Oppo Reno 11 Pro 5G की कीमत भारतीय मार्केट में 39,999 रुपये रखी गई है और पहली ही सेल में इसपर 4000 रुपये का कैशबैक ऑफर किया जा रहा है। इस कैशबैक का फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा, जो SBI कार्ड, ICICI बैंक कार्ड, One Card, IDFC First बैंक कार्ड और Bank of Baroda क्रेडिट कार्ड्स से भुगतान करते हैं या EMI लेनदेन का विकल्प चुनते हैं। ग्राहक इस फोन के साथ केवल 2,999 रुपये में प्रीमियम Oppo Enco Air 2 Pro खरीद पाएंगे।

कंपनी इस डिवाइस पर पर नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी दिया गया है और Bajaj Finserv, TVS Credit, Home Credit, HDB Financial Services और IDFC First Bank के साथ फोन फाइनेंस करवाया जा सकता है। इसके अलावा पुराना ओप्पो डिवाइस एक्सचेंज करने पर 4000 रुपये तक का एक्सचेंज और लॉयलिटी बोनस दिया जा रहा है। इसके अलावा UPI पेमेंट की स्थिति में भी 7.5 पर्सेंट कैशबैक मिलेगा।

फोन से DSLR कैमरा जैसे फोटो, आ गई सबसे धांसू Oppo Reno 11 सीरीज

Oppo Reno 11 Pro 5G के स्पेसिफिकेशंस

फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.7 इंच AMOLED डिस्प्ले ड्रैगनटेल स्टार 2 ग्लास प्रोटेक्शन के साथ दिया गया है। 3D कर्व्ड डिस्प्ले वाले Reno 11 Pro में MediaTek Dimensity 8200 प्रोसेसर मिलता है और इसकी 4600mAh बैटरी 80W फास्ट चार्जिंग ऑफर करती है। ट्रिपल कैमरा सेटअप में 50MP IMX890 मेन कैमरा, 32MP IMX709 RGBW टेलीफोटो सेंसर 2x जूम के साथ और 8MP IMX355 अल्ट्रा-वाइड एंगल सेंसर मिलता है। 32MP IMX709 RGBW सेल्फी कैमरा फोन पर्ल वाइट और रॉक ग्रे कलर ऑप्शंस में आया है।