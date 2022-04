हिंदी न्यूज़ गैजेट्स आ रहे Oppo Reno8 Series के धांसू स्मार्टफोन, 50MP कैमरा के साथ मिलेगा जबर्दस्त लुक

ओप्पो आजकल रेनो8 सीरीज के स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। लॉन्च से पहले एक टिप्स्टर ने इस सीरीज के एक डिवाइस का फोटो शेयर किया है। बताया जा रहा है कि फोन में कंपनी 50MP का कैमरा देगी।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Wed, 06 Apr 2022 01:48 PM

