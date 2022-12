'सोने के अंडे' वाला अनोखा ओप्पो स्मार्टफोन लॉन्च, धांसू फीचर्स के साथ और भी बहुत कुछ

ऐप पर पढ़ें

टेक कंपनी Oppo की ओर से आज भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में Oppo Reno 8 Pro 5G House of the Dragon लिमिटेड एडिशन स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। यह डिवाइस ओप्पो के फ्लैगशिप फोन Reno 8 Pro 5G का ग्लेज्ड ब्लैक वेरियंट है और इसे खास थीम पर डिजाइन किया गया है। यह डिवाइस House of Dragon वेब सीरीज पर आधारित है और इसके साथ ड्रैगन थीम वाले ढेरों एक्सेसरीज भी यूजर्स को मिलेंगे।

नया डिवाइस कई मायनों में खास है और इसके साथ ड्रैगन थीम वाले जो एक्सेसरीज मिलेंगे, उनमें- स्पेशल फोन केस, SIM इजेक्टर पिन, की-चेन और फोन होल्डर शामिल है। इस स्मार्टफोन के साथ एक स्पेशल कलेक्टेबल ड्रैगन एग भी बॉक्स में मिलेगा। यह डिवाइस लोकप्रिय सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के सक्सेसर हाउस ऑफ ड्रैगन को सेलिब्रेट करते हुए तैयार किया गया है । यह सीरीज भारत में Disney+ Hotstar पर स्ट्रीम हो रही है।

इतनी है नए स्पेशल एडिशन स्मार्टफोन की कीमत

Oppo Reno 8 Pro House of the Dragon Limited Edition को शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart से खरीदा जा सकता है और इसकी बिक्री 13 दिसंबर, 2022 से शुरू होगी। डिवाइस के लिमिटेड यूनिट्स ही बिक्री के लिए लिस्ट होंगे और इसकी कीमत 45,999 रुपये रखी गई है। इस डिवाइस को प्री-बुक करने का विकल्प ग्राहकों को 8 दिसंबर से ही मिलने लगेगा।

ऐसे हैं Oppo Reno 8 Pro 5G के स्पेसिफिकेशंस

नए लिमिटेड एडिशन स्मार्टफोन के फीचर्स स्टैंडर्ड Oppo Reno 8 Pro 5G जैसे ही हैं। फोन में 6.7 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है और दमदार परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 8100 Max प्रोसेसर के साथ 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है।

कैमरा स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो फोन के रियर पैनल पर 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस डिवाइस में 32MP सेल्फी कैमरा दिया गया है। इस स्मार्टफोन में 4,500mAh की बड़ी बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ दी गई है।