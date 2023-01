तेजी से बिक रहा है Oppo का अनोखा फोन, 30 हजार रुपये की छूट पर मचा रहा धमाल

ऐप पर पढ़ें

स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां कभी-कभार बेहद खास मौकों पर लिमिटेड एडिशन स्मार्टफोन्स लेकर आती हैं। हालांकि, इनसे जुड़ी बुरी बात यह है कि एक बार स्टॉक खत्म होने के बाद इन्हें नहीं खरीदा जा सकता। Oppo की ओर से पिछले महीने लॉन्च किया गया ऐसा ही एक लिमिटेड एडिशन फोन तेजी से बिक रहा है और तो और इसपर बड़ा डिस्काउंट भी मिल रहा है।

दिसंबर के पहले सप्ताह में लॉन्च हुए Oppo Reno 8 Pro 5G House of the Dragon के लिमिटेड यूनिट्स ही भारतीय मार्केट में उतारे गए हैं और इनकी बिक्री शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर हो रही है। यह डिवाइस 'House of Dragon' वेब सीरीज पर आधारित है और इसके साथ ड्रैगन थीम वाले ढेरों एक्सेसरीज मिलते हैं। बड़े डिस्काउंट पर यह डिवाइस खरीदने का मौका ज्यादा वक्त तक नहीं मिलेगा।

ओप्पो ने यूजर्स को दिया बड़ा तोहफा! इन फोन्स को 4 साल तक मिलेंगे अपडेट्स

फोन के साथ मिलते हैं अनोखे एक्सेसरीज

नए फोन के बॉक्स में स्पेशल फोन केस, खास SIM इजेक्टर पिन, की-चेन और फोन होल्डर मिलता है। स्मार्टफोन के साथ कंपनी खास कलेक्टेबल ड्रैगन एग भी देती है। ऐसे खास एक्सेसरीज 'Game of Thrones' या फिर 'House of Dragon' फैन्स को खूब पसंद आएंगे। वही, इस स्पेशल एडिशन फोन के फीचर्स इसे डिस्काउंट पर वैसे भी दमदार विकल्प बना देती है।

बड़े डिस्काउंट पर ऐसे खरीद सकते हैं फोन

शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर Oppo Reno 8 Pro 5G House of the Dragon को ओरिजनल 52,999 रुपये कीमत पर 13 पर्सेंट डिस्काउंट के बाद 45,999 रुपये में लिस्ट किया गया है। चुनिंदा डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की मदद से भुगतान करने पर 4,000 रुपये तक के अतिरिक्त डिस्काउंट का फायदा मिल सकता है। साथ ही UPI ट्रांजैक्शंस के जरिए भुगतान पर 250 रुपये की छूट दी जा रही है।

इतना ही नहीं, इस फोन पर 20,000 रुपये तक का एक्सचेंज डिस्काउंट मिल रहा है। इस तरह अगर पुराने फोन के बदले छूट का पूरा फायदा मिले तो इसे करीब 30,000 रुपये के डिस्काउंट के बाद 21,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

पहली बार इतना बड़ा डिस्काउंट! 32MP सेल्फी कैमरा फोन पर 12,000 रुपये की छूट

ऐसे हैं स्पेशल एडिशन फोन के स्पेसिफिकेशंस

फोन के स्पेसिफिकेशंस स्टैंडर्ड Oppo Reno 8 Pro 5G जैसे ही हैं और इसमें 6.7 इंच के फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले के अलावा Mediatek Dimensity 8100 Max प्रोसेसर 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ दिया गया है। फोन में 50MP+8MP+2MP ट्रिपल कैमरा के अलावा 32MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसकी 4,500mAh बैटरी को फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ उतारा गया है।