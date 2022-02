हिंदी न्यूज़ गैजेट्स आज लॉन्च होंगे Oppo Reno 7 सीरीज के जबर्दस्त स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 65W चार्जिंग के साथ मिलेंगे कई शानदार फीचर

आज लॉन्च होंगे Oppo Reno 7 सीरीज के जबर्दस्त स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 65W चार्जिंग के साथ मिलेंगे कई शानदार फीचर

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Fri, 04 Feb 2022 10:10 AM

इस खबर को सुनें