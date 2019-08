Oppo Reno 2 भारत में 28 को होगा लॉन्च, इसमें है इतने Zoom वाला कैमरा

OPPO भारत में 28 अगस्त को एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है, जिसमें वह अपना रेनो सीरीज का फोन ओप्पो रेनो 2 लॉन्च करेगी। गौर करने वाली बात यह है कि इस फोन को सबसे पहले भारत में लॉन्च किया जाएगा। दूसरी खास बात यह है कि इस फोन के बैक पैनल पर Four Camera का सेटअप होगा।

पढ़ेंः Realme 5 Pro, Realme 5 के स्पेसिफिकेशन लॉन्च से पहले हुई लीक

एक अन्य खासियत इसका फ्रंट कैमरा है जो पॉपअप न होकर साइड स्विंग होगा। इस फोन में 20X Zoom होगा। हालांकि कंपनी ने इस फोन की जूमिंग की तकनीक को लेकर कोई खास जानकारी नहीं दी है। चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ओप्पो अपने अधिकतर फोन स्वदेश में लॉन्च करती है लेकिन यह फोन पहले भारत में लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद इस फोन को अन्य बाजार में पेश किया जाएगा।

पढ़ेंः सावधान ! फेसबुक आपके ऑडियो मैसेज को सुन रहा

लॉन्च की जानकारी के साथ ही कंपनी ने इस बात की भी जानकारी दी ही कि इस फोन के बैक पैनल पर चार कैमरों का सेटअप होगा। बताते चलें कि इससे पहले कंपनी ने ओप्पो रेनो 10एक्स जूम को लॉन्च किया है जिसके बैक पैनल पर तीन कैमरों का सेटअप था। Oppo Reno 2 will be launch on 28 August in india with 20x zoom