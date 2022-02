हिंदी न्यूज़ गैजेट्स 8GB RAM के साथ आया Oppo Pad, मिलेगी 8360mAh की बड़ी बैटरी; देखें बजट में है या नहीं

8GB RAM के साथ आया Oppo Pad, मिलेगी 8360mAh की बड़ी बैटरी; देखें बजट में है या नहीं

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Fri, 25 Feb 2022 11:31 AM

इस खबर को सुनें