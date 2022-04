हिंदी न्यूज़ गैजेट्स बार-बार चार्जिंग का झंझट खत्म: आ गए पूरे 28 घंटे चलने वाले Oppo Enco Earbuds, दाम भी एकदम बजट में

बार-बार चार्जिंग का झंझट खत्म: आ गए पूरे 28 घंटे चलने वाले Oppo Enco Earbuds, दाम भी एकदम बजट में

Oppo Enco Air2 Pro एक किफायती TWS ईयरबड है और यह एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन (ANC), 12.4mm ड्राइवर और कई धांसू फीचर्स के साथ आता है। आइए जानते हैं इसकी कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन से जुड़ी हर एक डिटेल:

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Tue, 12 Apr 2022 08:04 PM

इस खबर को सुनें