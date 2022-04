Oppo करने वाला है बड़ा धमाका, जल्द आएगा बेहतरीन फोन, मिलेंगे OnePlus वाले कई जबर्दस्त फीचर

ओप्पो K10 प्रो के बारे में टिपस्टर योगेश ब्रार ने बड़ी जानकारी दी है। ब्रार के अनुसार यह फोन वनप्लस के किसी एक डिवाइस के रीब्रैंडेड वर्जन के तौर पर आ सकता है, 50MP कैमरा और 80W चार्जिंग से लैस होगा।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Mon, 11 Apr 2022 12:37 PM

