Oppo F7 भारत में 26 मार्च को होगा लॉन्च, जानिए खासियत

चीनी स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो भारत में 26 मार्च को अपना नया फ्लैगशिप हैंडसेट ओप्पो एफ7 लॉन्च करेगी। यह 'ओप्पो एफ6' का अपग्रेडेड वर्जन होगा। कंपनी मुंबई में एक इवेंट में इस फोन को लॉन्च करेगी। लॉन्चिंग इवेंट का कंपनी ने इनवाइट भेजना शुरू कर दिया है। कंपनी के लॉन्च इवेंट में भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा, आर अश्विन, और हार्दिक पांड्या मौजूद रहेंगे। इनवाइट के मुताबिक, इस फोन में ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस फीचर्स मौजूद होंगे।

