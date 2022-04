हिंदी न्यूज़ गैजेट्स 64MP रियर और 32MP के फ्रंट कैमरे के साथ आया Oppo F21 Pro, सुपरफास्ट चार्जिंग के साथ मिलेगा जबर्दस्त डिस्प्ले

64MP रियर और 32MP के फ्रंट कैमरे के साथ आया Oppo F21 Pro, सुपरफास्ट चार्जिंग के साथ मिलेगा जबर्दस्त डिस्प्ले

ओप्पो F21 प्रो की मार्केट में एंट्री हो गई है। यह फोन 64 मेगापिक्सल के रियर और 32 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा से लैस है। फोन में SuperVOOC चार्जिंग के साथ दमदार बैटरी भी दी गई है। आइए जानते हैं डीटेल।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Mon, 11 Apr 2022 04:02 PM

इस खबर को सुनें