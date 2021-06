OPPO के इस फोन ने रचा इतिहास, बना सबसे ज्यादा बिकने वाला 5G स्मार्टफोन, जानिए क्या है फोन में खास

अगर आप बजट रेंज में 5G स्मार्टफोन लेने का प्लान कर रहे हैं और ये नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं कि कौनसा 5G फोन बेस्ट है तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। क्योंकि आज हम आपको सबसे ज्यादा बिकने वाले 5G फोन के बारे में बता रहे हैं। दरअसल ओप्पो द्वारा की गई रिसर्च में सामने आया है कि पिछले दो महीने में OPPO के हाल ही लॉन्च हुए 5G फोन OPPO F19 Pro+ 5G को बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है।

3 दिन में बिक गए थे 230 करोड़ रुपये से ज्यादा के फोन

OPPO F19 Pro+ 5G को हाल ही में मार्च और अप्रैल में लगातार दो महीनों के लिए 25-30 हजार की कैटेगरी वाले स्मार्टफोन की रेंज में F19 Pro+ 5G को सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन बताया है। इस फोन की सबसे ज्यादा सेल अहमदाबाद, बेंगलुरु और मुंबई में हुई है। कंपनी की माने तो इस फोन की कीमत कम रखने की वजह इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जेब तक पहुंचाना था। दिलचस्प बात यह है कि बाजार में F19 प्रो सीरीज की उपलब्धता के बाद केवल तीन दिनों में ही इस सीरीज के 230 करोड़ रुपये से ज्यादा के फोन बिक गए। तो चलिए आपको बताते हैं इस फोन की खासियत और कीमत के बारे में:



OPPO F19 Pro Plus 5G की खासियतें

OPPO F19 Pro Plus 5G में 6.43-inch का FHD+ Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। स्मार्टफोन में ऑक्टाकोर MediaTek Dimensity 800U प्रोसेसर मिलता है। फोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 48MP के मेन लेंस, 8MP Wide Angle Macro लेंस, 2MP Portrait Mono लेंस, 2MP Macro Mono लेंस मिलता है। फ्रंट में कंपनी ने 16MP का सेल्फी कैमरा दिया है। OPPO F19 Pro Plus 5G को पावर देने के लिए 4310mAh की बैटरी दी गई है।

OPPO F19 Pro Plus 5G की कीमत

OPPO F19 Pro Plus 5G स्मार्टफोन के 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले वैरिएंट की कीमत 24,999 रुपये है। ये फोन फ्लूइड ब्लैक और स्पेस सिल्वर कलर में आता है।