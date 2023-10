₹20 हजार से सस्ता 5G फोन लाया Oppo, फीचर्स ऐसे कि खरीदने का मन कर जाएगा

ऐप पर पढ़ें

चाइनीज टेक ब्रैंड Oppo ती ओर से भारतीय मार्केट में एक नया 5G स्मार्टफोन Oppo A79 5G लॉन्च कर दिया गया है। इस स्मार्टफोन को ब्रैंड ने बजट सेगमेंट का हिस्सा बनाया है और इसकी कीमत 20 हजार रुपये से कम रखी गई है। इस डिवाइस से जुड़े लीक्स लंबे वक्त से सामने आ रहे थे और अब इसकी कीमत से पर्दा उठा है।

मजबूत बिल्ड के अलावा यह फोन IP54 रेटिंग भी ऑफर करता है और कंपनी की मानें तो इस डिवाइस को 320 क्वॉलिटी टेस्ट्स के साथ 130 एक्सट्रीम रिलाएबिलिटी टेस्ट्स से गुजारा गया है। इन टेस्ट्स में ड्रॉप, एंटी-स्प्लैश, रेडिएशन, एक्सट्रीम वेदर, टेंपरेचर प्रोटेक्शन, फायर और सिग्नल टेस्ट्स वगैरह शामिल हैं।

Oppo A79 5G की कीमत और ऑफर्स

ओप्पो ने नए डिवाइस की कीमत 19,999 रुपये रखी है और इसकी सेल 28 अक्टूबर से शुरू होगी। Oppo A79 5G को कंपनी ग्लोइंग ग्रीन और मिस्ट्री ब्लैक दो कलर ऑप्शंस में लेकर आई है और इसे Oppo Store, Flipkart या Amazon से खरीदा जा सकता है।

ICICI Bank, SBI Cards, Kotak Bank, IDFC First Bank, Bank of Baroda credit card, AU Finance Bank और One Card से भुगतान पर 4000 रुपये तक का कैशबैक ऑफर किया जा रहा है। कंपनी ओप्पो ग्राहकों को पुराने डिवाइस के बदले 4000 रुपये के एक्सचेंज डिस्काउंट का फायदा दिया जा रहा है। ग्राहक चाहें तो नया फोन नो-कॉस्ट EMI पर भी खरीद सकते हैं।

Oppo A79 5G के स्पेसिफिकेशंस

ओप्पो ने नए फोन में 6.72 इंच का फुल HD+ सनलाइट डिस्प्ले पंच-होल कैमरा के साथ दिया है। यह डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट ऑफर करता है और हाई-क्वॉलिटी स्ट्रीमिंग के लिए फोन में Wideone L1 का सपोर्ट दिया गया है। फोन में 50MP AI कैमरा और 2MP पोर्ट्रेट कैमरा वाला सेटअप और 8MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में MediaTek 6020 प्रोसेसर दिया गया है और 128GB स्टोरेज के अलावा Android 13 पर बेस्ड ColorOS 13 मिलता है। इसकी 5000mAh बैटरी को 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है।