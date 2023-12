Oppo के सबसे सस्ते 5G फोन की सेल शुरू, क्रिसमस पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट

ऐप पर पढ़ें

चाइनीज टेक ब्रैंड Oppo की ओर से पिछले सप्ताह भारतीय मार्केट में इसका सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। Oppo A59 5G नाम से आए इस 5G स्मार्टफोन में प्रीमियम डिजाइन से लेकर दमदार कैमरा परफॉर्मेंस जैसे फीचर्स का फायदा दिया गया है। इस डिवाइस की पहली सेल आज ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर शुरू हो गई है।

ओप्पो के नए बजट फोन में हाई रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के अलावा डुअल कैमरा सेटअप और 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। अगर ग्राहक चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से इस फोन के लिए भुगतान करते हैं तो उन्हें खास डिस्काउंट का फायदा दिया जा रहा है। इस फोन में अल्ट्रा वॉल्यूम मोड शानदार मल्टीमीडिया परफॉर्मेंस के लिए दिया गया है।

डिस्काउंट पर खरीदें Oppo A59 5G

भारतीय मार्केट में Oppo ने नए फोन को 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल के लिए 14,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। इस डिवाइस का दूसरा वेरियंट 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपये में आता है। अगर ग्राहक इसके लिए SBI Cards, Bank of Baroda क्रेडिट कार्ड, IDFC First Bank, AU Finance Bank और One Card कार्ड्स से भुगतान करते हैं तो 1,500 रुपये तक की अतिरिक्त छूट मिल रही है।

बैंक ऑफर के साथ फोन की शुरुआती कीमत 13,499 रुपये रह जाती है। अगर पुराना फोन एक्सचेंज करते हुए इसे खरीदना चाहें तो 11,700 रुपये तक अधिकतम एक्सचेंज डिस्काउंट का फायदा मिल सकता है। इसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और कंडीशन पर निर्भर करती है। यह फोन दो कलर ऑप्शंस- सिल्क गोल्ड और स्टारी गोल्ड में खरीदा जा सकता है।

ऐसे हैं Oppo A59 5G के स्पेसिफिकेशंस

ओप्पो के 5G फोन में 6.56 इंच का HD+ डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ दिया गया है और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 6020 प्रोसेसर के साथ 6GB तक रैम और 128GB स्टोरेज मिलता है। बैक पैनल पर 13MP+2MP डुअल कैमरा और सामने 8MP फ्रंट कैमरा मिलता है। इस फोन में 5000mAh क्षमता वाली बड़ी बैटरी दी गई है, जिसे 33W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है।