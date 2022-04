ट्रिपल रियर कैमरा के साथ आया Oppo A55s 5G (2022), 5000mAh बैटरी के साथ मिलेगा दमदार प्रोसेसर

ओप्पो A55s 5G (2022) की एंट्री हो गई है। कंपनी इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 5000mAh बैटरी और मीडियाटेक डाइमेंसिटी प्रोसेसर दे रही है। बजट सेगमेंट का यह फोन अभी चीन में लॉन्च किया गया है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Tue, 19 Apr 2022 02:24 PM

इस खबर को सुनें