Online Fraud के हो गए हैं शिकार? तो इस नंबर पर करें Call, वापस मिल जाएंगे आपके पैसे

ऐप पर पढ़ें

Know How to File Cyber fraud Complaint Online: साइबर फ्रॉड या ऑनलाइन स्कैम के मामले लगातार तेज़ी आ रही है। लोग फ्रॉड करने के नए तरीके निकाल रहे हैं। कभी यूट्यूब के विडियो को लाइक करने के पैसे देकर फ्रॉड हो रहा है तो कभी डेटिंग के नाम पर। इसलिए ऑनलाइन पेमेंट और सोशल मीडिया का यूज सोच-समझकर करना चाहिए। आपकी छोटी से गलती आपको कंगाल बना सकती है।

ज्यादातर लोग ये नहीं जानते की फ्रॉड होने के बाद आपको आपका पैसा वापस भी मिल सकता है। अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो रोने और दुखी होने के बजाय आप करें ये काम हल हो जाएगी आपकी परेशानी। बता दें कि साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है, इस नंबर पर कॉल कर आप साइबर क्राइम से जुड़ी घटनाओं की शिकायत कर सकते हैं।

OnePlus के 5G फोन पर पहली बार सबसे तगड़ा डिस्काउंट, मिल रहा 12000 रुपये सस्ता

कैसे करें Cyber fraud के बारे में करें कंप्लेंट

अगर आपके साथ भी ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो आप तुरंत 155260 पर कॉल कर लें। इस नंबर पर कॉल करने के बाद आपके खोये हुए पैसे मिलने में भी आसानी होगी और साइबर ठगों पर कार्यवाही शुरू हो जाएगी। यह हेल्पलाइन नंबर एक तरह से वर्चुअल पुलिस स्टेशन की तरह काम करती है। इस नंबर पर जब आप कॉल करें तो अपने साथ हुए सभी फ्रॉड सम्बंधित जानकारी दें।

Airtel और Jio के इस Plan ने उड़ाई नींद! कीमत बराबर मगर Benefits में जमीन-आसमान का अंतर

शिकायत मिलने के साथ ही फ्रॉड करने वाले व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। बैंक अकाउंट फ्रीज होने का सीधा सा मतलब है कि वो न उससे पैसे निकाल पाएगा और न ही जमा करवा पाएगा। ऐसा करने के लिए पहले आपको ऊपर दिए हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करनी होगी। ऐसा करने से बहुत ज्यादा चांस है कि आपके पैसे भी वापस मिल जाएं।