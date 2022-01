खाली होते-होते रह गया मेरा बैंक अकाउंट, इस Message के झांसे में मत आना, हो जाएंगे 'कंगाल'

हैकर्स आम लोगों को अपने जाल में फंसाने में लेने के लिए नए-नए तरीके अपनाते रहते हैं। हम अक्सर अपनी खबरों के जरिए पाठकों को अलर्ट करते रहते हैं। अगर आप अलर्ट रहें तब आपको कोई शिकार नहीं बना पाएगा। ऐसा ही एक वाकया 15 जनवरी को हमारे साथ हुआ है। मुझे एक मैसेज मिला, जिसमें कहा गया था कि मेरे सिम के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है और मुझे तुरंत इस नंबर (8420962191) पर कॉल करना होगा, नहीं तो सिम बंद हो जाएगा। मेरी जरा सी चूक मेरा बैंक अकाउंट खाली करा सकती थी। जानिए इस नए ऑनलाइन फ्रॉड की पूरी कहानी:

24 घंटे में सिम बंद होने की चेतावनी

15 जनवरी को दोपहर 2:05 बजे मेरे जियो सिम पर एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था, "Dear customer, Your S l M Ducumment has been pending. Please call our customer care 8420962191.immediatly your S l M will be deactivated within 24 hrs." (प्रिय ग्राहक, आपका सिम डॉक्यूमेंट पेंडिंग है। कृपया तुरंत हमारे कस्टमर केयर 8420962191 पर कॉल करें। आपका सिम 24 घंटे के भीतर निष्क्रिय कर दिया जाएगा।)

मैं भी मान बैठा था सच

हाल ही में मैने अपना सिम जियो में पोर्ट कराया है, इसलिए शुरुआत में मुझे यह मैसेज सच लगा था। लेकिन थोड़ा गौर करने के बाद मैने देखा कि यह मैसेज एक पर्सनल मोबाइल नंबर (+91 89812 10850) से भेजा गया था। इसलिए मैने एक दूसरे सिम (जिसपर यह मैसेज आया भी नहीं) से मैसेज में बताए नंबर को कॉल किया। सामने वाले शख्स (जो 100 फीसदी एक जालसाज था) ने मुझे बताया कि मेरे सिम की KYC पूरी नहीं है और मुझे कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे।

डाउनलोड करना था यह खतरनाक 'ऐप'

शख्स ने कहा कि मुझे अपना नाम, ईमेल आईडी और फोटो सब्मिट करनी है। और इसके लिए मुझे गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना होगा। शख्स ने प्ले स्टोर पर जाकर KYC Anydesk सर्च करने के लिए कहा। इससे Anydesk Remote Desktop Software और इसी तरह के अन्य ऐप्स खुलकर आते हैं। इतना सुनने के बाद मेरा काम पूरा हो गया। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि सामने वाला व्यक्ति मेरा अकाउंट खाली करना चाहता है। जब मैने उससे पूछा कि आप ऐसा करके (फ्रॉड के जरिए) कितना कमा लेते हो, तो उसने फोन ही रख दिया। इस तरह मेरा अकाउंट खाली होते-होते रह गया। देखें पूरा वीडियो:

कैसे खाली होता अकाउंट?

दरअसल Anydesk सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किसी भी डिवाइस का रिमोट एक्सेस लेने के लिए होता है। उदाहरण के लिए यदि आपके लैपटॉप में एनीडेस्क सॉफ्टवेयर है और आप इसका कोड सामने वाले व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं, तो वह इसी सॉफ्टवेयर के जरिए आपका लैपटॉप कंट्रोल कर सकता है। अगर मैं यह ऐप मोबाइल पर डाउनलोड करता और हैकर्स के साथ कोड साझा कर लेता तब वह मेरा बैंक खाता, पर्सनल तस्वीरें, सब कंट्रोल कर सकते थे।

आप इस तरह रहें सुरक्षित

- जालसाज अक्सर मैसेज लिखते समय शब्दावली और व्याकरण की गलतियां कर देते हैं। इस मैसेज में भी SIM और Ducumment की स्पेलिंग गलत लिखी गई थी।

- अगर आपको कोई भी SMS प्राप्त होता है, जो बताता है कि कोवाईसी पूरा नहीं होने की वजह से आपका बैंक अकाउंट या सिम बंद हो रहा है तो सर्तक रहें।

- ऐसी स्थिति में सबसे पहले बैंक या सिम कंपनी के ऑफिशियल नंबर पर संपर्क कर के इस बारे में पता करें।

- किसी भी तरह की जानकारी फोन या SMS में नहीं दें।

- KYC सिर्फ अधिकृत केवाईसी प्वाइंट या ऑथोराइजड रिप्रजेंटेटिव द्वारा ही किया जाता है।

- अपने फोन या लैपटॉप पर कभी भी क्विक सपोर्ट, Anydesk या TeamViewer ऐप को डाउनलोड नहीं करें।