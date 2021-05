OnePlus TV 40Y1 की भारत में 24 मई को होगी एंट्री, लॉन्च से पहले सामने आए खास स्पेसिफिकेशन

वनप्लस भारत में अपना नया ऐंड्रॉयड टीवी OnePlus TV 40Y1 लॉन्च करने वाला है। कंपनी ने एक ट्वीट करके बताया कि वह इस टीवी को 24 मई को दोपहर 12 बजे लॉन्च करेगी। माना जा रहा है कि टीवी की सेल भी इसी दिन शुरू हो जाएगी। टीवी को कंपनी अपनी ऑफिशल वेबसाइट OnePlus.in पर उपलब्ध कराएगी। यह टीवी कंपनी के मौजूदा वनप्लस टीवी 32Y1 और 43Y1 के बीच लॉन्च होने वाला है।

कीमत की बात करें तो 32Y1 भारत में 15,999 रुपये और 43Y1 26,999 रुपये के प्राइसटैग के साथ आता है। ऐसे में माना जा रहा है कि 24 मई को लॉन्च होने वाले वनप्लस 40Y1 टीवी की कीमत 15,999 रुपये से लेकर 26,999 रुपये के बीच हो सकती है।

It won't be fair to #InternationalTeaDay if we didn't spill some ☕ today! #TheSmarterTV pic.twitter.com/pFeG6vFWu1