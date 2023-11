जमकर नाचने के लिए हो जाएं तैयार, जल्द आ रहा OnePlus का अनोखा ट्रांसपेरेंट Speaker

ऐप पर पढ़ें

OnePlus भारतीय बाजार में एक स्पीकर लाने पर काम कर रहा है, और पहली बार हमें इसके बारे में ब्रांड द्वारा ही पता चला है। वनप्लस ने बिना कोई डिटेल बताए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपने अपकमिंग डिवाइस का एक टीज़र शेयर किया है। टीज़र की टैगलाइन है, "wonder of music meets the power of tech"

ऐसा लगता है कि स्पीकर एक पारदर्शी डिज़ाइन को स्पोर्ट करता है, जो नया नहीं है (मूल रूप से प्रत्येक नथिंग प्रोडक्ट इस डिज़ाइन को पहले से यूज कर रहा है। हालाँकि, लॉन्च होने पर, यह वनप्लस के पोर्टफोलियो में इस तरह के डिज़ाइन के साथ आने वाला पहला डिवाइस हो सकता है। इसके अलावा, डिवाइस स्पीकर सेगमेंट में भी प्रवेश कर सकता है क्योंकि वनप्लस अब तक वायरलेस ईयरबड्स के साथ-साथ ऑडियो कैटेगरी में ईयरफोन पर भी टिका हुआ है।

OnePlus टीज़र से पता चलता है कि पारदर्शी स्पीकर 'जल्द आ रहा है'

यह देखते हुए कि वनप्लस ने बहुत कुछ शेयर नहीं किया है। नया डिवाइस एक स्मार्ट स्पीकर होगा, जिसके ड्राइवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के साथ एकीकृत हो सकता है। अभी तक, वनप्लस स्पीकर को केवल 'कमिंग सून' के रूप में छेड़ा गया है और एक विशिष्ट लॉन्च टाइमलाइन का खुलासा नहीं किया गया है।

इसके अलावा स्पीकर का डिज़ाइन एक दिलचस्प पहलू है। टीज़र को देखकर, जिसे वनप्लस इंडिया अकाउंट के माध्यम से पोस्ट किया गया है, ऐसा लगता है कि वनप्लस ने अपने नए स्पीकर के लिए पारदर्शी डिज़ाइन के साथ जाने का फैसला किया है। टीज़र वीडियो में स्पीकर के अंदर और वूफर प्लेसमेंट के मैकेनिक्स का भी पता चलता है।

नथिंग फोन 1, फोन (2), इसके ऑडियो उत्पाद और यहां तक ​​कि इसके यूएसबी टाइप-सी केबल में पारदर्शी डिजाइन की सुविधा है। हालाँकि, यह किसी भी वनप्लस डिवाइस पर पहली बार हो सकता है।दिलचस्प बात यह है कि वनप्लस और नथिंग में एक और चीज समान है - उनके सह-संस्थापक एक ही हैं। जिन्होंने पीट लाउ के साथ वनप्लस की भी सह-स्थापना की थी। पेई ने अपनी खुद की कंपनी नथिंग शुरू करने के लिए अक्टूबर 2022 में वनप्लस छोड़ दिया।

