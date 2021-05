OnePlus Nord N200 5G 10 जून को होगा लॉन्च, कंपनी ने किया कन्फर्म

OnePlus Nord N200 5G के लॉन्च को कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है। यह फोन मौजूदा वनप्लस नॉर्ड N100 के सक्सेसर के तौर पर मार्केट में एंट्री करेगा। कंपनी के सीईओ Pete Lau ने बताया वनप्लस नॉर्ड N200 5G 10 जून के लॉन्च किया जाएगा। इस फोन को कंपनी अमेरिका और कनाडा लॉन्च करने वाली है। इस फोन के भारत में लॉन्च होने की संभावना कम है क्योंकि कंपनी ने वनप्लस नॉर्ड N100 को भारत में इंट्रोड्यूस नहीं किया था।

वनप्लस नॉर्ड N200 के फीचर्स के बारे में कंपनी की तरफ से फिलहाल कोई ऑफिशल जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि, इस बात की चर्चा है कि इस फोन में वनप्लस नॉर्ड N100 से बेहतर फीचर और स्पेसिफिकेशन्स मिल सकते हैं।

A lot of you have been asking about what's next for Nord devices. Well, here are some answers, and of course, there's a little something for everyone: https://t.co/KSFdzHIZJd pic.twitter.com/Sy0q1DehHv