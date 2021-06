OnePlus Nord CE 5G में 8GB रैम के साथ 64MP का प्राइमरी कैमरा, अगले हफ्ते होगा लॉन्च

OnePlus Nord CE 5G स्मार्टफोन 10 जून को भारत में लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से पहले यूजर्स की एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए कंपनी ने इस अपकमिंग हैंडसेट के फीचर्स को टीज करना शुरू कर दिया है। अपनी ऑफिशल वेबसाइट पर कंपनी ने बताया कि वनप्लस नॉर्ड CE 5G बेहद स्लीक और शानदार डिजाइन के साथ आएगा। वहीं, दूसरी तरफ ऐमजॉन क्विज में इस स्मार्टफोन के कलर वेरियंट के साथ रैम और स्टोरेज का खुलासा हो गया है।

कंपनी ने ट्वीट किया टीजर वीडियो

कंपनी ने 31 मई को अपने ट्विटर हैंडल से एक ऐनिमेटेड टीजर वीडियो भी शेयर किया। टीजर में कंपनी ने बताया कि इस फोन में यूजर्स को उनकी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा ऑफर किया जाएगा और वह भी काफी आकर्षक कीमत में। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नॉर्ड CE मौजूदा वनप्लस नॉर्ड से थोड़ा सस्ता हो सकता है।

We built a great device, then added a little more. Because you wouldn’t want a little less.



Join us at the OnePlus Summer Launch Event on June 10 at 7pm IST to see for yourself.



Get notified - https://t.co/oQgVeK4uFW pic.twitter.com/rLIadjaN6r