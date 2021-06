OnePlus Nord CE 5G: लॉन्च से पहले सामने आई फोन की तस्वीर, जबर्दस्त है लुक

OnePlus Nord CE 5G स्मार्टफोन भारत में 10 जून को लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से पहले इस फोन के रेंडर लीक हो गए हैं। इसमें फोन के डिजाइन और फीचर्स की जानकारी दी गई है। इन रेंडर को प्राइसबाबा ने लीक किया है और टिप्स्टर ईशान अग्रवाल ने भी इसे अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। प्राइसबाबा ने कन्फर्म किया कि यह फोन 90Hz फ्लूइड AMOLED डिस्प्ले के साथ आएगा। कंपनी इस फोन को तीन वेरियंट- 6जीबी+128जीबी, 8जीबी+128जीबी और 12जीबी+256जीबी में लॉन्च करने वाली है।

Here are the full renders of OnePlus Nord CE 5G in Charcoal Ink & Blue Void color options!



Launching on June 10. Can confirm it has 90Hz Fluid AMOLED Display. Will come in 6+128GB, 8+128GB & 12+256GB Variants. #OnePlusNordCE5G



