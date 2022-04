हिंदी न्यूज़ गैजेट्स आ रहा OnePlus Nord सीरीज का धाकड़ फोन, 64MP कैमरा के साथ मिलेगी 33W चार्जिंग

वनप्लस नॉर्ड CE 2 लाइट BIS पर लिस्ट हो गया है। इससे माना जा रहा है कि कंपनी का यह फोन बहुत जल्द भारत में एंट्री कर सकता है। फोन में कंपनी 33W फास्ट चार्जिंग और 64MP का कैमरा देने वाली है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Fri, 01 Apr 2022 01:18 PM

