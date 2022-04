हिंदी न्यूज़ गैजेट्स थोड़ा और इंतजार! इसी महीने आएगा OnePlus Nord CE 2 Lite स्मार्टफोन, नए TWS इयरबड्स की भी होगी एंट्री

वनप्लस नॉर्ड CE 2 लाइट 28 अप्रैल को भारत में लॉन्त होने वाला है। इस फोन के साथ कंपनी अपने नए TWS इयरबड्स भी लॉन्च करने वाली है। कंपनी के इस लॉन्च इवेंट की शुरुआत शान 7 बजे से होगी।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Mon, 11 Apr 2022 05:20 PM

