चार्जिंग की टेंशन खत्म! OnePlus ला रहा 15 मिनट में फुल चार्ज होने वाला स्मार्टफोन, जानिए कब देगा दस्तक

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Wed, 02 Mar 2022 01:18 PM

इस खबर को सुनें