OnePlus यूजर्स की मौज! अगले महीने भारत में लॉन्च होंगे दो सस्ते 5G स्मार्टफोन

Oneplus Soon Launch Two New 5G Smartphone: OnePlus जल्द भारत में OnePlus Nord 3 5G और OnePlus Nord CE 3 5G को लॉन्च करने वाला है। इन दोनों डिवाइस से जुड़ी कई लीक और अफवाहें सामने नहीं आई हैं। हाल ही में स्मार्टफोन ब्रांड ने टीज़ किया था कि उसका अगला नॉर्ड स्मार्टफोन भारत में जुलाई के महीने में लॉन्च होगा।

माना जा रहा था कि कंपनी केवल OnePlus Nord 3 5G लॉन्च करेगी लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दोनों फोन एक साथ लॉन्च हो सकते हैं। इसके अलावा, हमने हाल ही में वनप्लस नॉर्ड 3 को गीकबेंच लिस्टिंग पर देखा था, जिससे यह पुष्टि होती है कि डिवाइस लॉन्च के करीब है।

हालांकि वनप्लस ने न तो यह खुलासा किया है कि दोनों डिवाइस एक साथ लॉन्च करेगी और न ही सटीक लॉन्च की तारीख का खुलासा किया है। लेकिन कम से कम इतना पक्का है कि लॉन्च जुलाई के महीने में होगा। इसके अलावा, हमें इन स्मार्टफोन्स के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए इसके आधिकारिक लॉन्च का इंतज़ार करना होगा।