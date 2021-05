OnePlus Nord 2 का इंतजार जल्द होगा खत्म, 30 सितंबर से पहले हो सकता है लॉन्च

OnePlus Nord 2 का इंतजार कर रहे यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। गिजमोचाइना की एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी वनप्लस नॉर्ड 2 को इस साल की तीसरी तिमाही में लॉन्च कर सकती है। कंपनी आजकल यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों में एक नया प्रोमो चला रही है। इसके अनुसार कंपनी के नए ऑफर में वनप्लस 9, वनप्लस 9 प्रो, वनप्लस 8T और वनप्लस नॉर्ड खरीदने वाले यूजर्स को फ्री में Stadia Premium एडिशन गेम कंट्रोलर और क्रोमकास्ट अल्ट्रा मिलेगा। यह ऑफर 30 सितंबर 2021 तक वैलिड है।

खास बात है कि ऑफर में शामिल किए गए स्मार्टफोन्स के अलावा प्रोमो के FAQ सेक्शन में वनप्लस नॉर्ड 2 खरीदने वाले यूजर्स के लिए भी इस ऑफर को लाइव बताया गया है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी 30 सितंबर से पहले मार्केट में वनप्लस नॉर्ड 2 स्मार्टफोन को लॉन्च कर देगी।

