OnePlus Nord 2 में हुए ब्लास्ट के बाद, कंपनी ने किया बड़ा ऐलान- देगी इलाज का खर्च और फोन का पैसा वापस

गैजेट्स OnePlus Nord 2 में हुए ब्लास्ट के बाद, कंपनी ने किया बड़ा ऐलान- देगी इलाज का खर्च और फोन का पैसा वापस Published By: Himani Gupta Thu, 11 Nov 2021 09:03 AM लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली

Your browser does not support the audio element.