हिंदी न्यूज़ गैजेट्स OnePlus की बड़े धमाके की तैयारी, 28 अप्रैल को एक साथ आ रहे 3 डिवाइस, जानें डिटेल्स

OnePlus की बड़े धमाके की तैयारी, 28 अप्रैल को एक साथ आ रहे 3 डिवाइस, जानें डिटेल्स

वनप्लस ने ऐलान किया है कि कंपनी Nord CE 2 Lite 5G और OnePlus 10R 5G स्मार्टफोन के साथ नए वायरलेस ईयरबड्स भी लॉन्च करेगी। यह किफायती ईयरबड्स होंगे, जिनकी कीमत 3000 रुपये से कम हो सकती है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Mon, 18 Apr 2022 07:44 AM

इस खबर को सुनें