हिंदी न्यूज़ गैजेट्स OnePlus Buds Z2 ईयरबड्स लॉन्च, मात्र 10min के चार्ज में 5 घंटे चलेगा; दाम एकदम बजट में

OnePlus Buds Z2 ईयरबड्स लॉन्च, मात्र 10min के चार्ज में 5 घंटे चलेगा; दाम एकदम बजट में

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Fri, 14 Jan 2022 07:28 PM

इस खबर को सुनें