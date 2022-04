21 अप्रैल को आ रहे हैं OnePlus के ये 2 धांसू ऑडियो डिवाइस, प्री-बुकिंग शुरू

वनप्लस अपने फैन्स के लिए दो नए ईयरबड्स लॉन्च करने के लिए तैयार है। ब्रांड 21 अप्रैल को OnePlus Buds N ईयरबड्स और OnePlus Cloud Ear Z2 ईयरफोन को लॉन्च करेगी। जानिए इन ईयरबड्स में क्या होगा खास

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Sat, 16 Apr 2022 11:35 AM

