17min में फुल चार्ज होने वाले OnePlus फोन पर हजारों की छूट और कैशबैक, कंपनी ने की घोषणा

अगर आप 17 मिनट में फुल चार्ज होने वाले फोन OnePlus को खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। कंपनी ने OnePlus 10R 5G के साथ Nord CE 2 Lite 5G पर ऑफर्स की घोषणा कर दी है।

इस खबर को सुनें