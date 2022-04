अगले हफ्ते आएगा OnePlus Ace स्मार्टफोन, 50MP कैमरा के साथ मिलेगी 150 वॉट की फास्ट चार्जिंग

वनप्लस ACE स्मार्टफोन 21 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने इस फोन की लॉन्च डेट को एक पोस्टर शेयर करके कन्फर्म किया। फोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 150W की चार्जिंग दी जा सकती है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Thu, 14 Apr 2022 09:47 AM

