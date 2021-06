OnePlus 9T में मिलेगा सैमसंग का LTPO AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट है खूबी

OnePlus 9T काफी चर्चा में है। कंपनी इस स्मार्टफोन को OnePlus 8T के सक्सेसर के तौर पर लॉन्च कर सकती है। कंपनी के इस अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में ट्विटर यूजर TechDroider ने एक लीक शेयर की है। लीक के अनुसार वनप्लस 9T में Samsung का LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। यह डिस्प्ले 1080 पिक्सल रेजॉलूशन और 120Hz के वैरिएबल रिफ्रेश रेट के साथ आ सकता है। ट्वीट में यह भी कहा गया है कि कंपनी वनप्लस 9T का प्रो वेरियंट नहीं लॉन्च करेगी।

OnePlus likely to use Samsung's 120Hz LTPO E4 Flexible Screen in the OnePlus 9T. 1080P Resolution + Variable RR. There's no 9T Pro this year.



/Yisten (Weibo) pic.twitter.com/J49BMaNniQ