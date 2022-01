50MP कैमरा के साथ आ रहा OnePlus 9RT, 14 जनवरी को लॉन्चिंग, वायरलेस इयरफोन्स भी आएंगे

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Tue, 04 Jan 2022 07:58 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.