हिंदी न्यूज़ गैजेट्स सबसे तगड़ा ऑफर! बेहद कम कीमत में आपका होगा OnePlus 9RT 5G फोन, मिल रहा 20,550 रुपये तक का डिस्काउंट

सबसे तगड़ा ऑफर! बेहद कम कीमत में आपका होगा OnePlus 9RT 5G फोन, मिल रहा 20,550 रुपये तक का डिस्काउंट

वनप्लस 9RT 5G स्मार्टफोन को आप अमेजन इंडिया से 4 हजार रुपये की छूट के साथ खरीद सकते हैं। फोन को एक्सचेंज ऑफर में खरीदने पर यह 16,550 रुपये तक और सस्ता हो सकता है। फोन में 50MP कैमरा लगा है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Fri, 15 Apr 2022 07:55 AM

इस खबर को सुनें