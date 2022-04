OnePlus यूजर्स की बल्ले-बल्ले! 10,000 रुपये से ज्यादा सस्ता हुआ OnePlus का ये 5G फोन

OnePlus ने हाल ही में भारत में अपना लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 10 Pro 5G लॉन्च किया है। इसके लॉन्च के बाद, कंपनी ने अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 9 Pro 5G की कीमत में दोबारा कटौती कर दी है

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Sat, 02 Apr 2022 02:41 PM

