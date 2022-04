कल होगा सस्ते Smart TV का सपना पूरा: OnePlus ला रहा 43-inch का धांसू टीवी, फीचर्स हैं काफी तगड़े

कल होगा सस्ते Smart TV का सपना पूरा: OnePlus ला रहा 43-inch का धांसू टीवी, फीचर्स हैं काफी तगड़े

पॉपुलर स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वनप्लस (Oneplus) कल भारत में एक और स्मार्ट टीवी पेश करने वाली है। OnePlus 7 अप्रैल को भारत में OnePlus 43-Inch Y1S Pro स्मार्ट टीवी लॉन्च करेगा। आइए जानते हैं सबकुछ:

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Wed, 06 Apr 2022 12:45 PM

इस खबर को सुनें