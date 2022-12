नया फोन खरीद रहे हों तो ठहरिए! इसी हफ्ते आ रहा है OnePlus का सबसे पावरफुल फोन

ऐप पर पढ़ें

सेल या डिस्काउंट के चलते नया फोन खरीदने जा रहे हैं तो कुछ दिन ठहरना बेहतर होगा। टेक कंपनी OnePlus अपना सबसे पावरफुल स्मार्टफोन OnePlus 11 इसी सप्ताह लॉन्च कर सकती है। दरअसल, कंपनी चीन में 17 दिसंबर दोपहर 2:30 बजे एक इवेंट होस्ट करने वाली है, जिसमें यह अपनी 9वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगी। कयास लग रहे हैं कि इसी इवेंट में वनप्लस के लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन से भी पर्दा उठाया जाएगा।

कंपनी ने इस इवेंट की टैगलाइन 'New direction, new action, new future' रखी है। पहले माना जा रहा था कि OnePlus 11 स्मार्टफोन को कंपनी अगले साल की पहली तिमाही में पेश करेगी लेकिन आधिकारिक लॉन्च से पहले यह फोन 17 दिसंबर को हो रहे इवेंट में शोकेस या टीज किया जा सकता है। फोन के ढेरों फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस पहले ही लीक्स में सामने आ चुके हैं। सामने आया है कि कंपनी अब कोई Pro मॉडल नहीं लॉन्च करेगी।

2023 में कोई Pro मॉडल नहीं लाएगी कंपनी

सामने आया है कि 2023 में कंपनी 'Pro' मॉडल ड्रॉप कर सकती है और इसकी जगह इकलौते OnePlus 11 मॉडल में ही हाई-एंड स्पेसिफिकेशंस दिए जाएंगे। हाल ही में इस फोन ने 3C सर्टिफिकेशन लिया है और लिस्टिंग से इसमें 100W फास्ट चार्जिंग मिलने की बात कन्फर्म हुई है। फोन की चार्जिंग क्षमता OnePlus 10 Pro से बेहतर लेकिन OnePlus 10T से कम रहने की उम्मीद है।

ऐसे होंगे OnePlus 11 के स्पेसिफिकेशंस

नए स्मार्टफोन में 6.7 इंच का QHD+ AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है, जो 120Hz तक रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। नए स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद की जा रही है। यह क्वालकॉम का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है, जिसे पिछले महीने लॉन्च किया गया है। दावा है कि इस प्रोसेसर के साथ बेहतर गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगी और 40 पर्सेंट तक ज्यादा पावर की बचत की जा सकेगी।

मिलेगा पावरफुल 50MP कैमरा सेटअप

OnePlus 11 में रियर पैनल पर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने की बात सामने आई है, जिसमें 50MP प्राइमरी कैमरा के साथ 48MP अल्ट्रा-वाइड सेंसर और एक 2x 32MP टेलीफोटो लेंस दिया जा सकता है। इसके अलावा सेल्फी कैमरा के लिए फोन में पंच-होल कट मिलेगा। 5,000mAh क्षमता वाली बैटरी और Android 13 OS के साथ यह डिवाइस फॉरेस्ट इमराल्ड और वॉल्केनिक ब्लैक कलर वेरियंट्स में खरीदने का विकल्प मिल सकता है।