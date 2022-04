आ रहा OnePlus 10 सीरीज का सबसे पावरफुल Smartphone, फीचर्स इतने तगड़े की देखते ही आ जाएगा दिल

आ रहा OnePlus 10 सीरीज का सबसे पावरफुल Smartphone, फीचर्स इतने तगड़े की देखते ही आ जाएगा दिल

वनप्लस सीईओ ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि अपकमिंग OnePlus 10R एक डाइमेंशन 8000 सीरीज प्रोसेसर के साथ आएगा। OnePlus ने अभी तक आधिकारिक तौर पर OnePlus 10R के लॉन्च की तारीख की घोषणा नहीं की है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Tue, 12 Apr 2022 11:36 AM

इस खबर को सुनें