भारतीयों की बल्ले-बल्ले: आ गया 17min में फुल चार्ज होने वाला OnePlus फोन, इतनी है कीमत

OnePlus ने गुरुवार को हुए अपने 'More Power To You' वर्चुअल इवेंट में कई नए डिवाइस को लॉन्च किए। इसमें 17 मिनट में फुल चार्ज होने वाला स्मार्टफोन भी शामिल है, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दरअसल, कंपनी ने वर्चुअल इवेंच में दो स्मार्टफोन OnePlus 10R और OnePlus Nord CE 2 Lite 5G को लॉन्च किया है। इन फोन की शुरुआती कीमत मात्र 19,999 रुपये है। अगर आप भी वनप्लस लवर है और नया फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो चलिए डिटेल में जानते हैं फोन की कीमत-फीचर्स के बारे में सबकुछ...

सबसे पहले जानते हैं OnePlus 10R 5G में क्या है खास

OnePlus 10R 5G को भारत में दो एडिशन में लॉन्च किया गया। पहला, 150W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाला एंड्योरेंस एडिशन है और दूसरा, 80W SuperVOOC चार्जिंग सपोर्ट वाला किफायती मॉडल है। इसमें कस्टम-डिज़ाइन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8100-Max चिप को कूलिंग सिस्टम और हाइपरबूस्ट गेमिंग इंजन के साथ जोड़ा गया है। स्मार्टफोन में 50-मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 120Hz डिस्प्ले है। डुअल स्टीरियो स्पीकर और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हैं।

OnePlus 10R 5G के स्पेक्स

- OnePlus 10R 5G फोन डुअल नैनो सिम सपोर्ट के साथ आता है और एंड्रॉयड 12 पर बेस्ड ऑक्सीजनओएस 12.1 पर चलता है। इसमें 6.7 इंच का फुल-एचडी+ एमोलेड डिस्प्ले है। यह 120Hz डायनामिक रिफ्रेश रेट, 720Hz टच रिस्पॉन्स रेट तक प्रदान करता है, और 2.5D कर्व्ड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 द्वारा प्रोटेक्टेड है। फोन में ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंशन 8100-Max SoC मिलता है, जिसे 12GB LPDDR5 तक रैम के साथ जोड़ा गया है।

- कंपनी का कहना है कि OnePlus 10R 5G SoC, MediaTek डाइमेंसिटी 8100-Max, 11 प्रतिशत बेहतर मल्टी-कोर परफॉर्मेंस, 20 प्रतिशत बेहतर GPU परफॉर्मेंस, 25 प्रतिशत बेहतर पावर एफिशिएंसी और 80 प्रतिशत बेहतर AI परफॉर्मेंस देता है। चिपसेट को 3डी पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया है जो तापमान को कंट्रोल में रखने के लिए 4,100 मिमी वर्ग के वैपर चैंबर का उपयोग करता है। इसमें एक हाइपरबूस्ट गेमिंग इंजन और एक जनरल परफॉर्मेस एडाप्टर (जीपीए) फ्रेम स्टेबलाइज़र है जिसे एक स्मूद गेमिंग परफॉर्मेंस प्रदान करता है।

- फोटोग्राफी के लिए OnePlus 10R 5G ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। 50-मेगापिक्सल का Sony IMX766 प्राइमरी सेंसर है, जिसे f/1.88 लेंस के साथ जोड़ा गया है जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) को सपोर्ट करता है। एक 8-मेगापिक्सेल सोनी IMX355 सेंसर है जिसे अल्ट्रा-वाइड f/2.2 लेंस और 2-मेगापिक्सेल GC02M1 मैक्रो शूटर के साथ जोड़ा गया है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए EIS सपोर्ट के साथ f/2.4 लेंस के साथ फ्रंट में 16-मेगापिक्सल का Samsung ISOCELL S5K3P9 सेंसर है।

- OnePlus 10R 5G 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज से लैस है। कनेक्टिविटी ऑप्शन में 5जी, 4जी एलटीई, वाई-फाई 6, ब्लूटूथ वी5.2, जीपीएस/ए-जीपीएस, एनएफसी और एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। फोन इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। फोन के अन्य सेंसर में एक्सेलेरोमीटर, एंबियंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, मैग्नेटोमीटर और एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर शामिल हैं।

- OnePlus 10R 5G Endurance Edition मॉडल 4500mAh की बैटरी के साथ 150W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है, जिसे लेकर कंपनी का दावा है कि ये मात्र 17 मिनट में फोन को फुल चार्ज कर देता है। 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाला मॉडल 5000mAh बैटरी पैक करता है। फोन की अन्य फीचर्स में डुअल स्टीरियो स्पीकर और नॉइज़ कैंसलेशन सपोर्ट शामिल हैं। फोन का डाइमेंशन 163.3x75.5x8.2mm और वजन 186 ग्राम है।

अब जानते हैं OnePlus Nord CE 2 Lite 5G में क्या है खास

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G को कंपनी के लेटेस्ट फ्लैगशिप डिवाइस के तौर पर भारत में लॉन्च किया गया है। नया वनप्लस स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 695 SoC के साथ आता है और इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले है। फोन एक AI ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट को स्पोर्ट करता है, जिसमें 64-मेगापिक्सल के मेन सेंसर है और 33W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी करता है। स्मार्टफोन नाइटस्केप मोड और बोकेह मोड जैसे कैमरा मोड के साथ प्रीलोडेड है। इसके अलावा, एक गेम फोकस मोड है जो उपयोगकर्ताओं को अनवांटेट मैसेद अलर्ट डिसेबल करने देता है।

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G के बेसिक स्पेक्स

- फोन डुअल नैनो सिम सपोर्ट करता है और Android 12 पर ऑक्सीजनओएस 12.1 पर काम करता है। इसमें 6.59 इंच का फुल-एचडी+ डिस्प्ले है जिसमें 20:9 आस्पेक्ट रेशियो, 202पीपीआई पिक्सल डेनसिटी और 120 हर्ट्ज का डायनेमिक रिफ्रेश रेट है। यह बेहतर गेमिंग अनुभव के लिए 240Hz टच रिस्पॉन्स रेट देता है। इसमें ऊपर की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन भी है। फोन ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 695 चिप से लैस है, साथ में एड्रेनो 619 GPU और 8GB तक LPDDR4X रैम है।

- फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें f/1.7 अपर्चर वाला 64-मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है। कैमरा सेटअप में 2-मेगापिक्सल का शूटर और 2-मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर f / 2.4 के अपर्चर के साथ शामिल है। सेल्फी और वीडियो चैट के लिए, फोन में f/2.0 अपर्चर के साथ फ्रंट में 16-मेगापिक्सल का Sony IMX471 सेंसर है। हैंडसेट 128GB तक UFS 2.2 स्टोरेज भी प्रदान करता है।

- कनेक्टिविटी विकल्पों में 5G, 4G LTE, वाई-फाई 6, 3.5 मिमी ऑडियो जैक, ब्लूटूथ v5.2, GPS / A-GPS, NFC और एक USB टाइप-C पोर्ट शामिल हैं। ऑनबोर्ड सेंसर में एक्सेलेरोमीटर, एंबियंट लाइट, जायरोस्कोप, मैग्नेटोमीटर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर शामिल हैं। इसमें ऑथेंटिकेशन के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है।

- फोन में 5000mAh की बैटरी है जो 33W SuperVOOC वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि फोन 30 मिनट में 0 से 50 प्रतिशत चार्ज हो जाता है। फोन का डाइमेंशन 164.3x75.6x8.5mm और वज़न 195 ग्राम है।

चलिए अब बात करते हैं कीमत की

- OnePlus 10R 5G के 8+128GB (80W/5000mAh) वेरिएंट की कीमत 38,999 रुपये, 12+256GB (80W/5000mAh) वेरिएंट की कीमत 42,999 रुपये है। जबकि फोन के एंड्योरेंस एडिशन के एकमात्र 12+256GB (150W/4500mAh) वेरिएंट की कीमत 43,999 रुपये है। इसकी ओपन सेल 4 मई (12:00PM) से शुरू होगी। इसे वनप्लस डॉट इन, वनप्लस स्टोर ऐप, वनप्लस एक्सक्लूसिव स्टोर, अमेजन, रिलायंस डिजिटल स्टोर, क्रोमा स्टोर्स और चुनिंदा पार्टनर स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा। 80W चार्जिंग सपोर्ट वाले वेरिएंट फॉरेस्ट ग्रीन और सिएरा ब्लैक कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा, जबकि 150W चार्जिंग सपोर्ट वाला वेरिएंट मात्र 150W केवल सिएरा ब्लैक कलर में उपलब्ध होगा।

- वहीं, दूसरी और, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G फोन के 6+128GB वेरिएंट की कीमत 19,999 रुपये और 8+128GB वेरिएंट की कीमत 21,999 रुपये है। इसकी ओपन सेल 30 अप्रैल (12:00PM) से शुरू होगी। इसे वनप्लस डॉट इन, वनप्लस स्टोर ऐप, वनप्लस एक्सक्लूसिव स्टोर, अमेजन, रिलायंस डिजिटल स्टोर, क्रोमा स्टोर्स और चुनिंदा पार्टनर स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा। फोन ब्लैक डस्ट और ब्लू टाइड कतलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा।