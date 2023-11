ग्राहकों की तो मौज हो गई, 108MP कैमरा वाला OnePlus फोन ₹10 हजार से कम में

ऐप पर पढ़ें

टेक कंपनी OnePlus का 108MP कैमरा वाला फोन ऑफर्स के साथ आप 10 हजार रुपये से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं। बेशक एक बार में इस ऑफर पर यकीन ना हो लेकिन ऐसा बिल्कुल सच है। लोकप्रिय ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर इन दिनों चल रही Great Indian Festival Sale के दौरान Nord CE 3 Lite 5G को ओरिजनल प्राइस के आधे से भी कम में खरीदा जा सकता है।

OnePlus अपने Nord-लाइनअप के स्मार्टफोन्स को अफॉर्डेबल प्राइस पर प्रीमियम फीचर्स के साथ लाता है और हाल ही में Nord CE 3 Lite 5G को 108MP कैमरा सेटअप के साथ इसका हिस्सा बनाया गया है। इस स्मार्टफोन पर अमेजन सेल के दौरान 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट कूपन अप्लाई करने का विकल्प दिया गया है। इसके अलावा बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डिस्काउंट का फायदा भी इसपर दिया जा रहा है।

सबसे सस्ते में ऐसे खरीदें Nord CE 3 Lite 5G

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G को भारतीय मार्केट में 19,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। सबसे ज्यादा बिकने वाले बजट डिवाइसेज में से एक Nord CE 3 Lite 5G को अमेजन पर 19,998 रुपये में लिस्ट किया गया है और इसपर 500 रुपये का कूपन डिस्काउंट दिया गया है। ICICI बैंक, Bank of Baroda, IDFC First Bank और One Card क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स से भुगतान की स्थिति में डिवाइस की शुरुआती कीमत 18,499 रुपये रह जाती है।

पुराने फोन के बदले इसे खरीदने की स्थिति में OnePlus Nord CE 3 Lite 5G पर 18,900 रुपये तक का अधिकतम एक्सचेंज डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट की वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और कंडीशन पर निर्भर करती है। एक्सचेंज वैल्यू का पूरा फायदा ना मिले, तब भी पुराने फोन के साथ इसकी कीमत 10,000 रुपये से कम हो जाएगी। यह फोन दो कलर ऑप्शंस- पेस्टल लाइम और क्रोमैटिक ग्रे में उपलब्ध है।

ऐसे हैं Nord CE 3 Lite 5G के स्पेसिफिकेशंस

Nord लाइनअप के इस स्मार्टफोन में 6.71 इंच का 120Hz रिफ्रेश वाला फुल HD+ रेजॉल्यूशन वाला डिस्प्ले दिया गया है। दमदार परफॉर्मेंस के लिए इसमें Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर दिया गया है और Android 13.1 पर आधारित OxygenOS सॉफ्टवेयर स्किन दी गई है। बैक पैनल पर 108MP मेन कैमरा, 2MP डेप्थ सेंसर और 2MP मैक्रो सेंसर वाला ट्रिपल मॉड्यूल दिया गया है। 16MP सेल्फी कैमरा वाले इस फोन की 5000mAh बैटरी को 67W SuperVOOC चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है।