हिंदी न्यूज़ गैजेट्स OnePlus 10 Pro ने लॉन्च से पहले मचाई सनसनी! तगड़ी बैटरी और धांसू कैमरा के साथ मिलेंगे कई जानदार फीचर्स

OnePlus 10 Pro ने लॉन्च से पहले मचाई सनसनी! तगड़ी बैटरी और धांसू कैमरा के साथ मिलेंगे कई जानदार फीचर्स

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Fri, 17 Dec 2021 08:52 AM