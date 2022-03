हिंदी न्यूज़ गैजेट्स इंतजार खत्म! OnePlus का यह धांसू 5G फोन आज करेगा भारत में एंट्री, 50MP और 48MP कैमरा के साथ मिलेगा दमदार प्रोसेसर

वनप्लस 10 प्रो स्मार्टफोन आज भारत में लॉन्च होने वाला है। फोन के लॉन्च इवेंट को आप लाइव देख सकते हैं। इस इवेंट की शुरुआत शाम 7.30 बजे होगी। कंपनी का यह फोन कई जबर्दस्त फीचर्स से लैस है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Thu, 31 Mar 2022 11:23 AM

